شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف في الزمالك على شراء الجزيري من المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقرت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على التفاوض مسؤولى نادي المقاولون العرب، على ضم التونسى سيف الدين الجزيرى المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري.

وينص التعاقد بين الناديين على إلزام الأبيض بسداد 12 مليون جنيه في حالة رغبة الأبيض في ضم اللاعب بشكل نهائى، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرى مسؤولو اللجنة صعوبة شراء اللاعب بالمبلغ المحدد في العقد، خصوصا أن اللاعب لم يقدم المستوى المتميز من انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض، وفى المقابل فإن المدير الفنى يفضل عدم اتخاذ قرار نهائى بشأن اللاعب قبل نهاية الموسم الجارى.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لعب مع النادي الأبيض 11 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.