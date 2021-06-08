شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة: الانتهاء من تطوير 20 مركز شباب بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في إطار المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «مبادرة حياة كريمة»، قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة باستلام عدد 20 مركز شباب بقري محافظة أسيوط تم الانتهاء من تطويرهم بشكل كامل، وذلك ضمن عدد 54 مركز شباب يتم تطويرهم بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه بقري «أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، البحيرة».

شهدت مراكز شباب أسيوط التي تم تطويرها رفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب بالأبعاد الخماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات الأنشطة الرياضية، وتطوير المبني الإداري، والتنسيق العام للموقع، وتوفير أماكن للأسر والعائلات، وكافة المستلزمات المطلوبة لممارسة أبناء تلك القري لمختلف الأنشطة.

شمل تطوير مراكز شباب قري أسيوط كلاً من مراكز «بهيج، المندرة بحري، فزارة، تناغة، بنى مر، بنى زيد، بنى غالب، العزية، القوطة، الفيما، أولاد بدر، منشية المعصرة، مسرع، نجع سبع، نجوع المعادي، طعمه، سلام، ريفا، منسأة العقال، بنى حسين».

ومن المقرر تباعاً أن يتم استلام مراكز الشباب الأخرى بعد الانتهاء من تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» في ضوء سياسة الدولة المصرية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المستويات المعيشية لهم على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

ضمت اللجنة التي استلمت مراكز شباب أسيوط كلاً من الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالمنعم مدير عام المنشآت الشبابية، عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.