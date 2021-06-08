شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يخطر الزمالك بموعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أخطر التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، اللجنة المؤقتة بعودته إلى القاهرة عقب انتهاء المباريات الودية للمنتخب التونسى التي يخوضها ضمن استعداداته لبطولة أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لمونديال 2021، المقرر إقامته في قطر، وذلك رغم إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الكونغو في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بتونس، ولن يشارك اللاعب في المباراة الودية المقبلة أمام الجزائر، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن اللاعب تواصل مع حسين لبيب، رئيس النادى، خلال الساعات الماضية، وأكد على حضوره إلى القاهرة والاجتماع مع مسؤولى النادى لحسم موقفه النهائى بشأن استمراره مع القلعة البيضاء من عدمه.

يأتى هذا في الوقت الذي رحبت فيه اللجنة باستمرار اللاعب التونسى ما لم يكن قد وقع لنادٍ آخر، وأبدى رغبته في تمديد تعاقده دون المغالاة في الطلبات المالية، وأودعت اللجنة خلال الفترة الماضية المستحقات المتأخرة للاعب في حسابه الخاص، فضلا عن خصم المبالغ المالية من مستحقاته بشأن العقوبات التي وقعت على اللاعب مؤخرا.

كانت الأنباء قد ترددت عن اتفاق اللاعب بشكل نهائى مع الدحيل القطرى للانتقال إلى صفوفه مقابل 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، فضلا عن امتلاكه عرضين آخرين أحدهما من تركيا والآخر من بيراميدز.