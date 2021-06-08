شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة في البطولة العربية للرماية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستكمل اليوم الثلاثاء المنافسات بقوة وشراسة داخل البطولة العربية للرماية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية.

وتقام اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول في مسابقة الحفرة رجال وسيدات- وكذلك لفئة الناشئين والناشئات 50 طبقا، على أن تستكمل هذه المسابقة غدا لليوم الثاني بالمنافسات النهائية.

وفي نفس اليوم، تشتعل المنافسة بين الراميات العرب للمشاركة في مسابقات ١٠ متر مسدس سيدات و١٠ متر بندقية سيدات، ويختتم اليوم بنهائيات نفس المسابقتين.

ويختتم اليوم بمنافسات الجائزة الكبرى في البطولة العربية للرماية لجميع الفئات العمرية.

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.