شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: ودية كسكادا مفيدة خلال التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى أن ودية الفريق الأخيرة أمام كسكادا التي انتهت بفوز الدراويش بسداسية تعد مفيدة ،بعد اشراك أكثر من لاعب كان بعيدا عن الفريق بجانب الإطمئنان على الحالة البدنية للاعبين

وأضاف مدرب الاسماعيلى، التوقف مفيد للغاية من أجل منح اللاعبين وفرصة للراحة بعد ضغط المباريات في الفترة الماضية”.

وتابع مدرب الدراويش”ثانى مكاسب الودية تتمثل في الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تحقيق مزيد من الانسجام والتناغم بين عناصر الفريق إضافة لاستعادة جهود اللاعبين المصابين”.

وعن ترشيح أكثر من لاعب للانضمام لصفوف المنتخب الوطنى أجاب حمد :”اتمنى وجود أكثر من لاعب بصفوف معسكر المنتخب،بالتأكيد هناك عناصر تستحق ارتداء قميص منتخب مصر.