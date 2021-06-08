شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية»: مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر 22 يونيو بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، في التاسعة من مساء الثلاثاء 22 يونيو الجارى، بملعب ستاد السويس الجديد.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من جهازه المعاون تجهيز بعض اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة أسوان المقرر لها 17 يونيو الجاري في الجولة الـ 26 للدورى.