شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار الجماهير من قبل رابطة المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين السداسي المرشح لجائزة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي يكون التصويت فيها للجماهير.

وضمت القائمة كلا من النجم المصري محمد صلاح وهاري كين مهاجم توتنام وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وباتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية وهو اللاعب الوحيد في القائمة من خارج أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

وتواجد صلاح من قبل في تشكيل موسم 2017-18 وغاب عن آخر نسختين، وعاد للظهور في التشكيل المثالي مجددا.

سجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.