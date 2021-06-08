الميركاتو الصيفي 2021 | دي يونج يتغلب على ميسي ويصبح الأغلى في الدوري الاسباني!

تغلب نجم برشلونة “فرينكي دي يونج” على زميله “ليونيل ميسي” والعديد من نجوم الدوري الاسباني، وأصبح أغلى لاعب في الليجا، بناءً على اعتبارات عدة، أهمها، عامل السن، ومدى إمكانية تطوره في المستقبل.

وكان ميسي هو صاحب أعلى قيمة سوقية في الدوري الاسباني خلال آخر 10 سنوات تقريبًا، ولكن مع تقدمه في السن تراجع سعره بشكل كبير في سوق الانتقالات.

وتعتبر القيمة السوقية للاعبين داخل وخارج الدوري الاسباني، هي الشغل الشاغل في الوقت الحالي مع حلول الميركاتو الصيفي 2021، لذا نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” تقريرًا عن أغلى لاعبي العالم.

ويقيم المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES“، لاعبي البطولات الخمس الكبرى بالقيمة السوقية، كل سنتين.

ووفقًا للتقيم الأخير، فقد أصبح لاعب خط الوسط الهولندي “فرينكي دي يونج” الأغلي في الدوري الاسباني، بقيمة 138.7 مليون يورو، متغلبًا على نجوم كُثر، منهم زميله في برشلونة “ليونيل ميسي”، وثنائي أتلتيكو مدريد “يان أوبلاك، وجواو فيليكس”.

واستعاد اللاعب الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا، بريقه من جديد مع برشلونة في الموسم المنصرف، تحت قيادة مواطنه رونالد كومان، بعدما وجد صعوبات كبيرة في موسمه الأول، حينما جاء من أياكس أمستردام في الميركاتو الصيفي 2019 مقابل 85 مليون يورو.

وجاء في المرتبة الثانية بقائمة الأغلي في الدوري الاسباني لاعب آخر من برشلونة، وهو الشاب الموهوب “بيدري لوبيز” بقيمة 133.2 مليون يورو، بينما تواجد نجم أتلتيكو مدريد “جواو فيليكس” في المركز الثالث بقيمة 127.8 مليون يورو.

ومن الغريب أن لاعب ريال مدريد “فينيسيوس جونيور” تواجد في المرتبة الرابعة بقيمة 104.4 مليون يورو، على الرغم من ظهوره المضر للنظر خلال الموسم المنصرف، وأتى لاعب الأتلتي “ماركوس لورينتي” في المرتبة الخامسة بقيمة 93.1 مليون يورو.