اتحاد الكرة يورط الزمالك في مباراتين متتاليتين مع المقاصة

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، موعد مباراة فريق الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، والتي تجمعهما ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة أجل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر، بعد أن كانت ستلعب يوم الجمعة الماضي، بسبب انضمام أكثر من لاعب بالأبيض لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء 22 يونيو الجاري، على ملعب السويس الجديد.

ويلتقي الزمالك مرة أخرى بمصر للمقاصة، عقب هذا اللقاء يوم 28 يونيو الجاري في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتأهل الفارس الأبيض إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ16، ويلتقي الفائز من مواجهة المقاصة والزمالك مع أسوان في نصف النهائي.