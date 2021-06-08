يستعد منتخب السودان لمباراته الحاسمة أمام شقيقه الليبي في الدور التمهيدي من كأس العرب قطر 2021، بمواجهة منتخب زامبيا وديًا في مناسبتين خلال 3 أيام من شهر يونيو الجاري.

وستكون مباراة السودان الأولى أمام المنتخب الزامبي ودية ودية، أي خارج تصنيف الفيفا، بينما سيتم اعتماد نتيجة المباراة الثانية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعتبر مواجهة السودان أمام زامبيا هي الأولى له بعد آخر مباراة خاضها، وكانت أمام منتخب جنوب أفريقيا، يوم 28-3-2021، في تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، ونجح صقور الجديان في تحقيق الفوز بنتيجة (2-0)، وخطف بطاقة التأهل إلى الكان على حساب البافانا بافانا.

وسيعود المنتخب السوداني إلى المواجهات الرسمية من جديد، يوم السبت 19 يونيو الجاري، حيث يلتقي مع منتخب ليبيا في مباراة الصعود إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة السودان وليبيا إلى المجموعة الرابعة، التي تضم، مصر، الجزائر، والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.

موعد مباراتي السودان أمام زامبيا تحضيرًا لـ كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب السودان وزامبيا في المباراة الأولى يوم السبت، 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر والسودان، 15:00 بتوقيت السعودية.

بينما تُلعب المباراة الثانية بين المنتخب السودان والمنتخب الزامبي، بعدما بيومين فقط، أي في يوم الاثنين 13 يونيو 2021، ولم يتم تحديد موعد إنطلاقة المباراة بعد.

كما لم تعلن قنوات بي إن سبورتس إذاعة مباراة السودان وزامبيا، ولكن ستنقل على قناة الملاعب الرياضية السودانية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12523، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.