صفقات ليفربول | جيرو يحدد مصير مهاجم فيورنتينا مع الريدز

يلعب الدولي الفرنسي أوليفه جيرو مهاجم نادي تشيلسي، دورًا رئيسيًا في تحديد صفقات ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط جيرو الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، حتى بعد إعلان تمديد تعاقده مع البلوز حتى صيف 2022، بسبب رغبته في مغادرة النادي.

وعلق جيرو قائلًا: “ميلان ناد كبير وعشقت العديد من لاعبيه مثل ماركو فان باستن وأندريه تشيفيشينكو، وسأحسم مصيري بعد اليورو”.

ويرغب ليفربول في التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي، إلا إنه يواجه صراع مع ميلان بسبب عدم حسمه صفقة جيرو، حسبما ورد بصحيفة إكسبرس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال أخفق ميلان في التوقيع مع جيرو، فمن المفهوم أنهم سيحولون انتباههم بعد ذلك إلى المهاجم الصربي وسينافس الريدز على توقيعه.

وسجل المهاجم الشاب صاحب الـ21 عامًا 21 هدفًا في 37 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وتمكن أيضًا من تقديم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق، بمعدل تحويل هدف بنسبة 29٪.

وكان موسم 2020/21 عامًا رائعًا بالنسبة لمهاجم فيورنتينا، إذ احتل المرتبة الرابعة في ترتيب الهدافي برصيد 21هدف، خلفًا لكريستيانو رونالدو (يوفنتوس 29 هدف)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان 24 هدف)، لويس موريل (أتالانتا 22 هدف).