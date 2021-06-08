صفقات ليفربول | صراع مع آرسنال واليونايتد لضم مدافع برايتون

يتنافس ثلاثي أندية الدوري الإنجليزي ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، للحصول على توقيع بن وايت مدافع فريق برايتون ومنتخب إنجلترا، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

يأتي ذلك بعد أن استدعاه جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي للمشاركة ضمن صفوف الأسود الثلاثة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2020، على حساب ترنت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول بعد استبعاده بسبب الإصابة.

ورفع نادي برايتون سعر لاعبه إلى 50 مليون جنيها إسترليني بعد انضمامه للمنتخب وتنافس الأندية الثلاثة للحصول عليه، في ظل رغبة النادي بالاحتفاظ به للموسم المقبل نظرًا لأهميته للفريق، حسبما ورد بصحيفة ديلي ميل.

ولا يتعرض طيور النورس لأي ضغط للبيع نظرًا لأن المدافع لديه ثلاث سنوات في عقده، كما أن النادي رفض عرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من ليدز الموسم الماضي.

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون: “نحن نعلم أن بعضًا من أفضل لاعبينا لن يظلوا معنا إلى الأبد، وإذا جاء العرض المناسب وأرادوا المغادرة، فيمكنهم المغادرة. “