شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: سببان وراء رفض الأهلي التعاقد مع فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي- رفض ذكر اسمه- عن حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أنه لا صحة لما تردد عن رغبة النادي في التعاقد مع اللاعب التونسي.

وأوضح المصدر أن هناك سببين يمنعان الأهلي من التعاقد مع اللاعب أولهما الراتب السنوي الذي يتقاضاه داخل الزمالك والذي يصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم.

وتابع المصدر السبب الثاني أن طريقة أداء اللاعب لا تناسب الفريق الأحمر خصوصا أن مركزه يوجد به عدد من اللاعبين المتميزين على رأسهم أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.