شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: ساسي يماطل الزمالك واستقر علي الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية ، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي ، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله ، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا .

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد ، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً ، والتعامل مع الموقف بإحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي ، وللاعب الحق في القبول أو الرفض ، ورغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير ، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء ، ولم تكن لديه النية في الإستمرار .