شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: غياب محمد هاني سيؤثر على الأهلي أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد نجم النادي الأأهلي السابق أن الأهلي لن يتأثر بشكل كبير بغياب محمد هاني ظهير أيمن الفريق عن مباراة الترجي المقبلة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 19 يونيو الجاري .

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية الأهلي لديه العديد من الخيارات في مركز الظهير الأيمن ، مثل أحمد رمضان بيكهام و أكرم توفيق ، بالإضافة إلى رامي ربيعة الذي شغل هذا المركز من قبل ، وأرى أنه الأفضل لتعويض غياب محمد هاني أمام الترجي التونسي .

واختتم شادي : بالتأكيد الأهلي سيتأثر بغياب محمد مجدي أفشة أمام الترجي التونسي ، نظراً للدور الكبير الذي يقدمه اللاعب مع القلعة الحمراء منذ فترة طويلة ، ولكن لدي ثقة كاملة في بقية اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في عبور الترجي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب العاشر .