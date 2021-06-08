شكرا لقرائتكم خبر عن ديبي هيويت أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ديبي هيويت، ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022.

وقال الاتحاد في بيان، إنه بالإجماع وقع اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء على هيويت، التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة "رستوران" المالكة لمطعم "واجاماما"، لخلافة الرئيس المؤقت، بيتر ماكورميك.

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأسس قبل 158 عاما، يبحث عن رئيس جديد منذ استقالة جريج كلارك في نوفمبر الماضي، بعد خلاف حول إشارة إلى اللاعبين غير البيض "بالملونين" خلال إجابته عن أسئلة في البرلمان.

ونال نجم مانشستر سيتى كيفين دي بروينه جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفين.

وتفوق الدولي البلجيكي في سباق الجائزة على 3 لاعبين من فريقه هم إيلكاي جوندوجان وروبن دياش وفيل فودين، إضافة إلى نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش، وهداف توتنهام والدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 هاري كين.

واحتفظ دي بروينه بالجائزة التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، بعدما سبق له أن فاز بها للمرة الأولى عن الموسم قبل الماضي 2019-2020.