شكرا لقرائتكم خبر عن « الفيفا» يشيد بلاعب هندي تخطى رقم ميسي وأصبح وصيفا لرونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى أسطورة كرة القدم الهندية، سونيل تشيتري، إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين حاليا.

وسجل تشيتري، البالغ عمره 37 عاما، هدفي فوز الهند على بنجلاديش خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبهذه الثنائية، رفع تشيتري، رصيده إلى 74 هدفا دوليا، ليرتقي إلى مركز الوصافة في قائمة أفضل الهدافين الدوليين بين لاعبي كرة القدم النشيطين، تاركا المركز الثالث للنجم الإماراتي علي مبخوت (73 هدفا)، والرابع للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يملك في رصيده 72 هدفا دوليا