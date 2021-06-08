شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في ثاني جولات نصف نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يواجه فريق الاتحاد السكندري في ثاني مواجهاتهما بالدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، في إطار المنافسة على لقب البطولة.

وحرص ماريو بالما، المدير الفني، على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز خلال اللقاء لتعويض نتيجة المباراة الأولى التي خسرها الفريق بنتيجة 71-58.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني محاضرة أخيرة قبل المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز.