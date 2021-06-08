شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يحرض نجم الأهلي على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة اتصالا بناصر ماهر لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طالبه خلاله بالرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل وعدم الاستمرار من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السكندري.

وعلمت «المصري اليوم» أن سامي أكد للاعب الأهلي أنه يرغب في الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المقبل وأن استمراره أسيرا لدكة البدلاء داخل القلعة الحمراء سيحرمه من الانضمام للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة وسيؤثر سلبا على مستواه.