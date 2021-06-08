شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب 3 مليون جنيه من الأهلي تعرف علي السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة نادي انبي عن حمدي فتحي والعائد من تتويجه ببطولات مع النادي الأهلي.

وقال الأمير في تصريحات تليفزيونية:«لا توجد امتيازات بسبب تتويج صلاح محسن بالبطولات مع النادي الأهلي، ولكن هناك امتيازات من حمدي فتحي».



وتابع: «هناك امتيازات في حالة انضمام حمدي فتحي للمنتخب وفي حالة التتويج ببطولة إفريقيا وعدد من الأمور الأخرى».



وأضاف:«هناك ما يقرب من 3 ملايين جنيهًا ننتظرها من النادي الأهلي لاستكمال قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي».