شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الملتقى الكشفى لتنمية مهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس، الثلاثاء، فعالياته لليوم الثانى في المدينة الشبابية بأبى قير شرق الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تنفذه الادارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ان الملتقى يهدف إلى تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس ويستمر حتى ١٠ يونيو الجارى.

وأشارت إلى أنه تنفذ فعاليات المخيم الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين لنشر الحركة الكشفية بالمدارس وزرع السلوكيات والصفات الكشفية لمساعدة الطالب لاكتشاف ذاته بين الجماعة وتقدير أهمية عمله الكشفي، وكذلك تعزيز ثقته بنفسه عن طريق تدريب الأقران، خاصة أن التربية الكشفية تثيب المجتهد وتحفز المتقاعد على العمل، دون عقوبات جسدية قد تترك أثراً سلبياً في حياته وذلك من خلال زرع الصفات المؤهلة للقيادة ومساعدة الطفل ليكون مواطن صالح في المجتمع.

ولفتت إلى ضرورة العمل من خلال الملتقى الكشفى على تنشيط الحركة الكشفية بجميع انحاء الجمهورية بالمدارس، وزرع السلوكيات الكشفية لدى الطلائع بما يجعلهم صالحين للارتقاء بالمجتمع، وتشجيع الطلائع على العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات الملتقى الكشفي لتنمية المهارات بالمدارس فى المدينة الشبابية بالإسكندرية (صور)