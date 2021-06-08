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المنتخب الأوليمبي: ليفربول صاحب قرار انضمام صلاح لأولمبياد طوكيو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال زغلول صيام المتحدث الإعلامي للمنتخب الوطني الأولمبي، أن شوقي غريب المدير الفني سيحسم مسألة استمرار طاهر محمد طاهر في المعسكر الحالي من عدمه يوم الجمعة المقبل .
وقال صيام في تصريحات تليفزيونية الروح العالية تسود معسكر المنتخب الأولمبي ، وهناك حالة من الحماس بين جميع اللاعبين، ومن المقرر أن يصل منتخب جنوب إفريقيا فجر اليوم ، وعن إصابة طاهر محمد طاهر ، قال صيام : اللاعب بحاجة لتدريبات علاجية لمدة أسبوع، وجهاز المنتخب فضل أن يتدرب في ناديه، ومن المقرر أن ينضم اللاعب للمعسكر يوم الجمعة المقبل، عقب ودية جنوب إفريقيا الأولى .

واختتم صيام : لم تحدث إتصالات حتى الآن بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، و محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حول انضمامه إلى القائمة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو ، والقرار النهائي في هذه المسألة متروك لمجلس إدارة نادي ليفربول ، لكن اللاعب لديه الرغبة في التواجد مع هذه المجموعة من اللاعبين .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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