شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي تونسي يكشف أخر تطورات رحيل ساسي بعد العرض التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى الناقد الرياضي التونسي هيثم الراشدي كل الأنباء التي ترددت بشأن تقدم خمسة لاعبين من فريق الترجي الرياضي بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ، وأكد أن حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا الأمر واللاعبون منتظمون بشكل طبيعي في تدريب الفريق استعداداً لمواجهة الأهلي والمقرر لها 19 يونيو الجاري في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا .

وقال الراشدي في تصريحات تليفزيونية إن الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي خلال مشاركته مع منتخب تونس أمام الكونغو الديمقراطية بالأمس ، ليست بالخطيرة ، وعن استمرار اللاعب بصفوف القلعة البيضاء فأكد الراشدي أن المسألة صعبة للغاية واللاعب يمتلك عروضاً قوية من الدوريين التركي والقطري ، ويفاضل بين إحداهما للإنتقال إليه خلال الأيام القليلة المقبلة .