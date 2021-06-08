شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزين الحضور العربى فى قائمة أغلى 100 لاعب فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع المركز الدولي للدراسات الرياضية، لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي، الإنجليزي فيل فودين، على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو.

وسيطر اللاعبون الإنجليز على المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث جاء جناح مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 178 مليون يورو، متبوعا بزميله في نفس الفريق، مواطنه، ماركوس راشفود (159.1 مليون يورو).

أما المركز الرابع، فكان من نصيب نجم هجوم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند (155.5 مليون يورو)، تلاه في القائمة، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز (154.3 مليون يورو).

وجاء لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي الشاب، فرينكي دي يونغ في المركز السادس، بقيمة 138 مليون يورو، وتلاه زميله الإسباني بيدري غونزاليس (133.2 مليون يورو) في المركز السابع، أما المركز الثامن فكان من نصيب الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ، الكندي ألفونسو ديفيز (131.6 مليون يورو)، وجاء من بعده، نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيلكس، بقيمة 127.8 مليون يورو.

واختتم متوسط ميدان نادي تشيلسي، الإنجليزي ماسون ماونت، قائمة العشرة الأوائل، بقيمة 123.6 مليون يورو.

وتراجع نجم باريس سان جيرمان، الفر نسي كيليان مبابي إلى المركز الـ12، بقيمة تسويقية تتجاوز 118 مليون يورو، بينما جاء زميله البرازيلي، نيمار دا سيلفا في المركز الـ71، بعد ترنح مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تحقيقه أي لقب كبير مع "البي إس جي" هذا الموسم، ذلك بالإضافة إلى تقدمه في السن.

وتواجد 3 لاعبين عرب ضمن قائمة أعلى 100 لاعب قيمة تسويقية، وهم الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، الذي حل في المركز الـ23، بقيمة تجاوزت 93 مليون يورو، وجناح نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، الذي حل في المركز الـ45، بقيمة بلغت 75.6 مليون يورو، فيما حل مهاجم إشبيلية، المغربي يوسف النصيري، في المركز الـ80، بقيمة وصلت إلى 55.9 مليون يورو.

ووضعت الدراسة العديد من المعايير في الحسبان قبل تحديد القيمة السوقية للاعبين، والتي ضمت مدة عقد اللاعبين مع أنديتهم، وعمرهم، وتطور مسيرتهم الكروية وتطور أدائهم، وهو ما جعل اللائحة يسيطر عليها لاعبون صغار السن.