شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عباد: العروبة قادر على إثبات وجوده بين الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

بدأ نادي العروبة ترتيبات برنامج إعداده للموسم الكروي الجديد 2021-2022، الذي يشهد صعود «الأخضر» لدوري الخليج العربي، والعودة للأضواء بعد غياب استمر ثلاثة عقود، حيث تسابق إدارة النادي الزمن لإنجاز كافة الملفات وتوفير الاحتياجات اللازمة، لاسيما في ما يتعلق بالتعاقدات الجديدة.

وكان العروبة أعلن مؤخراً، تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، للاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، تقديراً لجهوده وبصماته الواضحة التي أثمرت تتويج العروبة ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي، فضلاً عن التعاقد مع الرباعي أحمد موسى من الفجيرة، وأحمد الغيص من دبا الفجيرة، وأحمد مال الله من حتا، والحارس منصور البلوشي من خورفكان، كما سارعت إدارة النادي في تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «أخضر الفجيرة» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة.

مضاعفة الجهود

وأكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس الإدارة، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبطال العروبة هذا الموسم بالظفر بلقب الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين، يضاعف من مسؤوليتهم في الموسم المرتقب، حيث أصبح الفريق مطالباً ببذل مجهود أكبر لمجابهة التحدي الجديد والاستفادة الكاملة من التجارب المشابهة لضمان بقائه بين أندية النخبة وعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن إدارة النادي ظلت في حالة استنفار واجتماعات متواصلة منذ أن تأكد صعود الفريق لدوري الخليج العربي، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً فوق العادة من أجل تطوير الفريق وتوفير احتياجاته اللازمة، وفق رؤية مستقبلية مدروسة لتحقيق مبدأ الاستقرار الفني.

وحول استمرار المدرب فتحي العبيدي مع الفريق، أشار ابن عباد إلى أن التجديد للمدرب التونسي، جاء باتفاق مجلس إدارة النادي، ووفق رؤية مستقبلية مدروسة لتحقيق مبدأ الاستقرار الفني، خصوصاً أنه يمتلك الخبرة إلى جانب معرفته التامة بفريقه.

وكشف رئيس العروبة عن مفاوضات مكثفة تُجرى مع 6 لاعبين من المحترفين الأجانب والمقيمين، لاختيار الأفضل حسب حاجة الفريق وتقديم الإضافة المرجوة، وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، وولي عهده، والشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية في الإمارة على الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة التي أسهمت في تحقيق الإنجاز، كما قدم الشكر لإدارة نادي الفجيرة برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، على الموافقة الفورية على خوض فريق العروبة مبارياته في الموسم الجديد على الملعب الفجراوي، وتقديم الدعم والمساندة إلى حين استيفاء ملعب النادي شروط رابطة المحترفين والاتحاد الآسيوي.