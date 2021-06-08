شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز بن حميد: الهدف تطوير اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أعلن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان عن افتتاح الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وبالشراكة مع مركز كواترو الرياضي الذي سيكون مقراً للأكاديمية في إمارة عجمان.

جاء الإعلان عن الافتتاح بمشاركة الشيخ عبد العزيز بن حميد وكلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وجييرمو توفوني رئيس مجلس إدارة معاهد الاتحاد الأرجنتيني، وأعضاء مجلس إدارة مركز كواترو الرياضي؛ وذلك بنظام «الفيديو كونفرانس».

وسيتم افتتاح المشروع خلال الفترة القادمة في عجمان تحت إشراف الخبراء الأرجنتينيين الذين سيعملون على نقل خبرات كرة القدم في بلاد «التانغو» التي أنجبت أساطير مثل ماردونا وميسي وغيرهم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: تهدف الأكاديمية لتطوير رياضة كرة القدم في الإمارات من خلال أحدث التقنيات التي سيتم استخدامها في تطوير اللاعبين.

وخلال مداخلة كلاوديو تابيا قال: تضمن هذه المعاهد التكنولوجية نقل التجربة الأرجنتينية بالشكل الصحيح لطريقة التدريب والدراية الفنية، التي تم التحقق منها وإثباتها عبر أجيال من اللاعبين العالميين، والتي تعمل على ثلاث ركائز؛ هي: ( منهج عملي - منهج نظري - منهج التطوير)

ومن جانبه، صرّح جييرمو توفوني بأن «أكاديمية أفا» تتميز بنظام التعليم عن بُعد؛ حيث سيحصل الطلاب على تدريب عبر الإنترنت. ستكون الديناميكيات هي الألعاب؛ بحيث يجد الأطفال في التعلم نشاطاً ترفيهياً، كما تتميز أيضاً بنظام SOFTWARE users الذي يعمل على تمكين أولياء أمور الأطفال من التواصل مع المدربين ورؤية تطور أطفالهم، وأيضاً اللاعب سيتمكن من الوصول إلى محتوى التعليم النظري، وعرض إحصاءات اللعبة وأفضل مقاطع فيديو أخذت له، إضافة إلى الحصول على التقييم من مدربه.

وحول موعد افتتاح الأكاديمية أكد عبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو الرياضي بأن الاستعدادات قائمة لانطلاق الموسم الأول الذي سيبدأ خلال أغسطس/ آب القادم وتسبقه فترة كافية لتسجيل اللاعبين.