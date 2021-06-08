مصدر بالأهلي يوضح حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن ما يتردد عن تقديم عرض لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب الفريق أمر غير صحيح.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أن ما يتردد عن صفقة تبادلية أو رغبة الأهلي في التعاقد مع إبراهيم عادل أمر غير صحيح.

وأكمل المصدر: " لم نتقدم بأي عرض رسمي أو ودي لضم إبراهيم عادل من بيراميدز خلال الفترة الأخيرة."

وقال المصدر: "البعض يحاول ترويج أفكار بعينها ولهدف محدد..من لديه عرض أو دليل ملموس علي تقديم الأهلي لعرض رسمي فيظهره للجماهير ووسائل الإعلام، إبراهيم عادل لاعب جيد وموهبة ومكسب لأي فريق لكننا في الأهلي نعرف جيداً أن فريقه لن يتركه أو يفكر في بيعه فلماذا سنتقدم بعرض لضمه."

وأضاف: "هناك جانب أخر في القصة التي يرددها البعض أننا نوافق علي صفقة تبادلية ..ناصر ماهر لاعب مهم لدينا ..عطلته الإصابات وسوء التوفيق ..ولكنه من الركائز الأساسية فكيف سنوافق علي التخلي عنه، وافقنا من على قبل على إعارته لمنحه فرصة واكتساب خبرات، اللاعب نضج بصورة جيدة وسيكون له دور بدون شك."

واختتم المصدر: "لم نتقدم بأي عرض رسمي لضم إبراهيم عادل ولم نوافق علي رحيل ناصر ماهر ولا نعرف السر وراء الترويج لهذا الأمر في ذلك التوقيت قبل مباراة مهمة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"