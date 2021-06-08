رسميا.. استبعاد فان دي بيك من المشاركة في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، استبعاد فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من معسكر الطواحين بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الهولندي للمشاركة في بطولة أمم اوروبا "يورو 2020" المقرر أن تنطلق يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الاتحاد الهولندي استبعاد فان دي بيك من المعسكر بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يستطيع اللحاق والمشاركة في بطولة يورو.

ويتواجد المنتخب الهولندي بالمجموعة الثالثة في بطولة يورو، رفقة كل من أوكرانيا، النمسا ومقدونيا الشمالية.