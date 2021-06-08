مصدر لمصراوي: الأهلي يطالب "كاف" بإرسال مكافأة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلبت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إرسال مكافأة الفوز بالسوبر الأفريقي .

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي طلب من كاف إرسال مكافأة الفوز بالسوبر الأفريقي والتي تبلغ 200 ألف دولار .

وأوضح، أن تلك الخطوة تأتي كتمهيد من جانب إدارة الأهلي لبدء صرف المكافات للاعبين والجهاز الفني التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.

وكان الأهلي قد حقق لقب كأس السوبر الإفريقي قبل أيام، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي النادي الأهلي يوم 19 يونيو المقبل على ملعب رادس في تونس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر نفسه.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.