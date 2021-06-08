المنتخب الإسباني يستدعي كيبا "إضطراريا" لمعسكر يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استدعاء كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، لمعسكر المتادور استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا جاء فيه: "سينضم كيبا أريزابالاجا إلى زملائه في الفريق: رودريجو مورينو وبابلو فورنالس وكارلوس سولير وبريس مينديز وراؤول ألبيول، ضمن الفقاعة الموازية التي تم إنشاؤها تحسبًا للعواقب المحتملة لإصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا".

وتعرض بوسكيتس، للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده بين معسكر المنتخب الإسباني، مما أثار التخوفات حول انتشار الإصابات بين اللاعبين.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة كل من السويد، بولندا وسلوفاكيا.