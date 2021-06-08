تقارير: ساري يقترب من تدريب لاتسيو.. والإعلان الرسمي الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير إيطالية، صباح اليوم الثلاثاء، أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق، يقترب من توقيع عقود توليه المهمة الفنية لفريق لاتسيو الإيطالي.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن ساري توصل لاتفاق مع لاتسيو، ومن المتوقع أن عقد مدته عامين قابلة للتجديد لموسم إضافي، على أن يتقاضى راتب سنوي فيمته 3.3 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالمباريات والبطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساري قد يوقع على عقود تدريب لاتسيو اليوم، على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي.

البالغ من العمر 62 عاما حصل على لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، وتُوج مع يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي موسم 19/20.

جدير بالذكر أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو (من يوليو 2016 وحتى يونيو 2021) رحل قبل أيام قليلة لتولي مهمة تدريب إنتر ميلان خلفا لأنطونيو كونتي.