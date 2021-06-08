صفقات يوفنتوس | أليجري يستهدف ضم نجم ريال مدريد ويحدد بديله

يأمل الإيطالي ماسيلميانو أليجري في تعاقد ناديه مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، من أجل تدعيم صفوف البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

يتمتع كاسيميرو صاحب الـ29 عامًا، بقوة بدنية رائعة بالإضافة الى حس تكتيكي، وهو ما يحتاجه أليجري في صفوفه خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فأن يوفنتوس يعرف جيدًا أنه من الصعب الحصول على موافقة ريال مدريد على بيع اللاعب، خصوصًا وأنه يتبقى في عقده موسمين ويتحصل على راتب سنوي يصل الى 9 مليون.

أشار الصحيفة إلى أن أليجري، وجد بديلًا يعوض قوة وفنيات كاسيميرو، ومن داخل الدوري الإيطالي، هو لاعب وسط ميدان فريق ساوسولو الإيطالي مانويل لوكاتيلي.

وأكدت الصحيفة نفسها، على إدارة نادي السيدة العجوز قد دخلت في مفاوضات سابقة، من أجل ضم صاحب الـ 23 عامًا، لكن ساسولو قد رفضوا العرض المقدم حينها، وأبدوا رغبة في الحصول على 40 مليون يورو نظير السماح للانتقال إلى أحضان العجوز الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط ميدان ساسولو بديلًا جيدًا ليوفنتوس حال عدم وصول البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد، حيث يبلغ طوله 185 سم، و يتمتع بقوة بدنية هائلة تظهر في الالتحامات الهوائية، كما لدية القدرة على التمرير الجيد، وافتكاك الكرات من الخصم بشكل سليم.