صفقات النصر | اتحاد جده يقترب من التعاقد مع نجم بشيكتاش

دخل نادي اتحاد جده السعودي مع نظيره النصر، في منافسة شرسة للتعاقد مع الكاميروني فينيسنت أبو بكر لاعب فريق بشيكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد أبو بكر مع بيشيكتاش بنهاية يونيه الجاري ويحق له الإنتقال لأي نادي، ورفض تجديد عقده مع النادي التركي حتى الآن.

وأكد الموثوق إيكرم كونور الصحفي الإيطالي، أن نادي الاتحاد والنصر يتنافسان على التعاقد مع اللاعب الكاميروني، خلال الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن الأسبقية حاليًا للنمور.

وأوضح أن الاتحاد قدم عرضًا بقيمة 13 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 سنوات، ورد أبو بكر بالانتظار للتفكير في العرض والرد.

وخاض فينيسنت أبو بكر مع بشكتاش 67 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده مع النادي التركي في الصيف الحالي.