سيشهد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، عودة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، حيث تلعب 5 مباريات نقدمها لكم مع القنوات الناقلة.

ويحين موعد 3 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، قبل الساعة 12:00 مساءًا بتوقيت جرينتش، أما المباراتين المتبقيتين سوف تنطلق صافرة بدايتهما فجر الأربعاء 9 يونيو.

وتعد مواجهة الارجنتين لنظيره الكولومبي هي الأبرز ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

كما ستخطف البرازيل الأضواء في تمام الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، عندما تنزل ضيفًا ثقيلًا على منتخب باراغواي، وعينها على تحقيق الفوز السادس على التوالي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

كما تلعب 10 مباريات ودية دولية ضمن أجندة الفيفا لشهر يونيو، اليوم الثلاثاء، بعضها لمنتخبات تستعد لبطولة يورو 2020، والبعض الآخر يخوضها كإعداد للفترة المقبلة، كمنتخبات قارة أفريقيا.

ولعل أبرز المباريات الودية، اليوم الثلاثاء، مواجهة منتخب فرنسا لمنتخب بلغاريا في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، وصدام المغرب وغانا في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022

الإكوادور – بيرو | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

فنزويلا – أوروغواي | الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

الارجنتين – كولومبيا | الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

البرازيل – باراغواي | الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

تشيلي – بوليفيا | الساعة 01:30 صباحًا بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مباريات دولية ودية

كوسوفو – غينيا | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

بولندا – آيسلندا | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

نيجيريا – الكاميرون | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

توغو – غامبيا | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

المجر – آيرلندا | الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

التشيك – ألبانيا | الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش.

إسبانيا تحت 21 سنة – ليتوانيا | الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

السينغال – الرأس الأخضر | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

المغرب – غانا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

فرنسا – بلغاريا | الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش.

الدوري الجزائري الدرجة الأولى (موبيليس)

شباب رياضي بلوزداد – شبيبة سكيدة | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

مولودية الجزائر – أولمبي المدية | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022

سانت فينسينت – كوبا | الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

غيانا – بويرتو ريكو | الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

هايتي – نيكاراغوا | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.

ترينيداد وتوباغو – سانت كيتس ونيفس | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.

جرنادا – مونسرات | الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

بربادوس – دومينيكا | الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.