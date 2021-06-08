صفقات الأهلي | كريم فؤاد يرفض بيراميدز ويوقع للأحمر

حصل مسئولو النادي الأهلي، على توقيع كريم فؤاد الظهير الأيسر لنادي النجوم إف سي والمُعار لإنبي هذا الموسم، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وحسمت رغبة فؤاد باللعب للأهلي في الإنتقال إلى القلعة الحمراء، بعدما كان نادي النجوم يرغب في انتظار مشاركته في أولمبياد طوكيو 2021، بحثا عن تسويقه بأوروبا.

واتفق الأهلي مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم على كافة الأمور المادية وتفاصيل العقد، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عقب إنتهاء أولمبياد طوكيو.

وقطع النادي الأهلي الطريق على العديد من الاندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، في مقدمتها نادي بيراميدزالذي تقدم بعرض رسمي حيبما أعلن رئيس نادي النجوم في تصريحات تلفزيونية.

وتعاقد الأهلي مع فؤاد بسبب معاناته في مركز الظهير الأيسر بعد غياب الدولي التونسي علي معلول لفترات طويلة بسبب الإصابة، وابتعاد البديل محمود وحيد عن المشاركة أيضًا والدفع بأحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.