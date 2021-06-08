نجم الزمالك السابق يكشف لـ الخليج 365 المنتخبات المرشحة للفوز بـ”يورو 2020″

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبي الكرة الأوروبية موعد انطلاق بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي من المقرر أن تبدأ مواجهات يوم الجمعة المقبل، حيث تقام في عدد من الملاعب التابعة للقارة العجوز.

ومن جانبه؛ تواصل موقع “الخليج 365 ” مع أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق ، لسؤاله عما يتوقعه لـ”يورو 2020″، وأي المنتخبات الأقرب له.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة رقم 16 من بطولة اليورو 2020، يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل ‏بمشاركة 24 منتخبًا.

قال أيمن يونس في تصريحات لـ ميركاتو دي: “أتوقع أن، المنافسة تنحصر في يورو 2020، بين المنتخبان الفرنسي والإيطالي، وعمومًا من الصعب أن تحدد البطل من دور المجموعات، وخاصة في مثل هذه البطولات التي تحمل دائما طابع المفاجآت”.

وأضاف:” فمن الممكن أن نشاهد بلجيكا، أو المنتخب الكرواتي في النهائي، كما أن هناك منتخبات أنتهت قدرتها على المنافسة مثل المنتخب الألماني، إذ أنه يُعاني من أزمة كبيرة”.

وتابع :” أيضًا على شاكلة المنتخب الألماني، يأتي أيضًا المنتخب الإسباني الذي يمر بفترة انتقالية صعب جدًا”.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن طرق اللعب والأساليب الفنية ستشهد اختلافًا كبيراً في هذه البطولة، مؤكدًا أن شخصيات اللاعبين تغيرت عما كان في السابق.

وواصل:” فمن الممكن أن نشاهد المنتخب الإيطالي، صاحب الفكرة الدفاعي، أن يلعب بأسلوب هجومي على غير العادة.

وأتم يونس تصريحاته: “أن هناك منتخبات ضيف شرف في هذه البطولة، ولكن ستظل البطولة الأوروبية الأهم والأجمل على مستوى العالم في كرة القدم.