صفقات ريال مدريد | الملكي يرفع الراية البيضاء في صفقة مبابي

ابتعد ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تصريحات ناصر الخليفي.

رسالة القطري والمالك للنادي الفرنسي ناصر الخليفي، أحبطت ريال مدريد بشدة، خصوصًا وأن الفريق كان يمني النفس بالتوقيع مع مبابي هذا الصيف.

وقال الخليفي في تصريحات سابقة:”سيستمر كيليان مبابي في باريس؛ لن نبيعه أبدًا ولن يرحل أبدًا”

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية أن المشكلة لا تكمن في الجزء الأول من جملة ( لن نبيعه أبدًا) ، لأنه من المعروف بالفعل أن باريس سان جيرمان ليس نادٍ يقوم بيبيع نجومه، وهو ما يحدث حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة نفسها، إلى أن الخليفي يعني بهذا التصريح أنه سيفعل كل شيء معقول وغير معقول من أجل جعل مبابي، داخل ملعب الأمراء، حتى لو استخدم الطرق الملتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سيناريو ضعيف من الممكن أن يرجح كافة الريال في ضم اللاعب هو، أن مبابي أصبح متبقي في عقده رفقة النادي الباريسي عام واحد و 23 يومًا فقط، إذ من الممكن إقناعه بعدم التجديد معلنًا رغبته في ارتداء القميص الأبيض.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة نادي باريس تفضل أن تخسر مبالغ مالية بدلًا من أن تفرط في أي لاعب خاص بالمشروع الرياضي المقترح من قبل المؤسس الرياضي، وهذا ما حدث مع فيراتي ورابيو.

وسينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.