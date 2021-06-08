ممدوح عباس يكشف سر زيارته للزمالك بعد انقطاع 8 سنوات

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، سر زيارته للقلعة البيضاء بالأمس الاثنين، بعد غيابه لأكثر من 8 سنوات عن النادي.

واجتمع رجل الأعمال المصري مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، وتناقش حول العديد من الأمور الخاصة بالنادي مؤخرًا، كما حرص على دعم اللجنة الحالية.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر“: فوجئت بصفحات التواصل الإجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك، هذه الزيارة التي لم تستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة، وحتى أوضح فأنا ذهبت إلى بيتي الذي لم أدخله منذ 2013”.

وتابع حديثه: “خرجت من بيتي بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك، ‏فلا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك وأشكركم”.

الجدير بالذكر أن ممدوح عباس تولى رئاسة نادي الزمالك لفترات متقطعة، بين عامي 2006 و2013، شهدت العديد من الصراعات القضائية والقانونية مع مرتضى منصور رئيس الزمالك المستبعد بأوامر من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في المخالفات المالية بالنادي.