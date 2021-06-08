رسميًا.. الحزم يتعاقد مع مدرب النصر السعودي السابق

نجح مجلس إدارة نادي الحزم السعودي برئاسة عبد الله المقحم، في التعاقد رسميًا البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني السابق للنصر السعودي، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق، بعد صعوده لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى البرتغالي تدريب النصر السعودي، موسم 2018 عقب إقالة الأورجوياني دانيال كارينيو، حيث استمر مدربًا للفريق إلى أن تم التعاقد مع مواطنه روي فيتوريا في يناير 2019.

وكتب نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: «البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدربًا للفريق الكروي الأول بنادي الحزم لموسم 2021 – 2022».

وتوج نادي الحزم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ ليتأهل للمشاركة في دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

ويبقى المدرب البرتغالي خالدًا في أذهان الكرة السعودية بعد مباراته الأولى أمام الهلال متصدر الدوري وقتها، والتي استطاع أن يقلب الطاولة بعد تأخره بهدفين في الديربي على ملعب جامعة الملك سعود، وسط اتفاق تام بتفوقه على مواطنه خورخي خيسوس مدرب الزعيم حينها.