شكرا لقرائتكم خبر عن «أيمن» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان أريكسون،، حسن ترشيحه، حين حصد بقيادة كارلوس لوبيز، سباق كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم يوم الأحد على مضمار جاكرسرو في مدينة مالمو السويدية.

واجتذب السباق الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالتزامن مع الديربي السويدي التحضيري، 10 خيول، وشهد السباق البالغ طوله 1730 متراً سجالاً بين المتنافسين خاصة في المراحل النهائية.

وتمكن الفارس كارلوس لوبيز من قيادة «أيمن» بسلاسة قبل أن يطلق له العنان في اللحظة المناسبة، وبعد صراع شرس تمكن من التفوق بفارق طول عن وصيفه «مهيمن» لانديورانس رايدنج، بإشراف انيللي اريكسون وقيادة اندرياس دالبارك، وسجل البطل المنحدر من نسل «جنرال» زمناً قدره 2:01:00 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «سي ار يقظان» للمالكة والمدربة ماري سيدربوم بقيادة أنجليكا ماونت.