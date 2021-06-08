شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي ينال الامتياز في التسويق الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حصد المستشار عبد العزيز النعيمي، رئيس نادي خورفكان السابق، درجة الماجستير في التسويق الرياضي بتقدير امتياز، ضمن رؤية تستهدف الانتقال بالممارسة الرياضية إلى مرحلة البناء العلمي الذي يكرّس لتطور المنظومة الرياضية من أجل تحقيق أفضل مؤشرات العمل المؤسسي الذي يمهد الطريق للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المطلوبة.

وأكد النعيمي أن المرحلة المقبلة تشهد كثيراً من التحديات التي يجب أن تعزز التطلعات نحو الوصول إلى الإنجازات المشرفة، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى الاهتمام بمواكبة التطور العلمي واتخاذ السبل التي من شأنها أن تكون ضمن الخطة المقررة للتطور حتى تنطلق الرياضة الإماراتية إلى مرحلة البناء على الفكرة والمعرفة والمؤشرات العلمية بعيداً عن الاجتهادات التي لا تقود إلى الإنجازات المطلوبة على الرغم من الدعم اللافت الذي تقدمه الدولة للرياضة.

وأشار إلى أنه استند أثناء دراسة الماجستير في التسويق الرياضي إلى التجربة الأوروبية لأندية مرموقة خاصة ريال مدريد وبرشلونة، استناداً إلى فكرتيهما في اعتماد المنهج العلمي في هذا الجانب وغيره من الجوانب التي تؤدي إلى تطبيقها على أرض الواقع بما يعزز التطلعات التي ترجوها.