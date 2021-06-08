شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو رئاسة «اتحاد القوى»: يجب إعادة الاعتبار ل«أم الألعاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

اتفق المرشحون الثلاثة لرئاسة اتحاد ألعاب القوى على حتمية تطوير «أم الألعاب»، بإحداث نقلة تدفعها للأمام وتعيد إليها الاعتبار، لتصبح قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة على منصات التتويج في المحافل الدولية على كل المستويات.

«الخليج الرياضي» التقى مع المرشحين الثلاثة لرئاسة الاتحاد، للتعرف إلى ملامح برامجهم الانتخابية، وهم الدكتور محمد عبدالله المر مرشح نادي خورفكان، ومحمد بن حميدان الزعابي، مرشح نادي الجزيرة الحمراء، والعميد خليفة سالم الشامسي مرشح النادي العربي، بعد إعلان لجنة الانتخابات قائمة المرشحين.

وقال الدكتور محمد عبدالله المر مرشح خورفكان: «بعد إصدار القائمة النهائية للمرشحين، سنقوم بالتواصل مع الأندية لعرض برنامجنا واستراتيجية العمل التي سننتهجها للوصول ب«أم الألعاب» إلى المكانة التي تستحقها، كما سنتعرف إلى احتياجات الأندية لتكون قادرة على تفعيل دورها في دعم جهود الاتحاد؛ إذ لا يمكن لأي اتحاد أن ينجح بدون الشراكة مع الأندية صاحبة الدور الأساسي، واتحاد ألعاب القوى عريق وتعاقبت على إدارته خبرات كبيرة أسهمت في وصول اللعبة إلى مستويات معينة. ولو قدّر لي نيل ثقة الأندية والفوز بمنصب الرئاسة فسأبذل قصارى جهودي مع فريق العمل من الأعضاء لتكون لنا بصمة في تطوير اللعبة من خلال استراتيجية شاملة، وفريق العمل بالتأكيد ستكون لديه الخبرات، إضافة إلى عنصر الشباب الذي سيكون ضمن مجلس الإدارة، وسنبني على ما انتهى إليه الآخرون ممن سبقونا في العمل في الاتحاد، وسنأخذ بالإيجابيات ونعمل على تعزيزها، كما سنتلافى السلبيات للوصول إلى الأفضل».

وختم المر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي خورفكان على الثقة التي حازها بترشيحه له لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن النادي هو بيته الذي نشأ فيه، ومثّله في ألعاب القوى «اختراق الضاحية».

عرس انتخابي

وقال محمد بن حميدان الزعابي مرشح الجزيرة الحمراء: «أود في البداية تأكيد أنه عُرس انتخابي لألعاب القوى الإماراتية، وسنصفق لمن سيفوز ونتمنى له التوفيق، فهدفنا جميعاً واحد وهو خدمة اللعبة لتصل إلى المكانة اللائقة بها، وإذا نلت ثقة الأندية في الفوز بالمنصب فسيكون هدفي الأساسي هو النهوض باللعبة من خلال وضع استراتيجية يتوافق عليها فريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة للنهوض بألعاب القوى لتحقق التطور، ولتتبوأ مكانها الطبيعي كلعبة أولمبية حاصدة للميداليات».

وأضاف: «سنركز على الكشف عن المواهب والنهوض بمستوى المسابقات لتفرز عناصر للمنتخبات الوطنية، وسنعمل بالتشاور المستمر مع الجمعية العمومية في كل ما نقوم به من أعمال، كما سنهتم بدعم البنية التحتية من منشآت وأدوات تخص اللعبة».

استراتيجية المراكز الأولى

وقال العميد خليفة سالم الشامسي مرشح العربي: «ترشحت بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، ومنها الوصول إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، ولو نلت ثقة الأندية فسأضع مع فريق العمل من الأعضاء استراتيجية، الأولوية فيها للكشف عن المواهب من أجل بناء فرق قوية للأندية والمنتخبات لخوض غمار المحافل الدولية للمنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج».

وأضاف: «سنعمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوّة، كما سنكون قريبين من اللاعبين لمعالجة مشاكلهم ودعمهم لرفع مستواهم ليتمكنوا من خوض المشاركات المحلية والدولية، وسنفعّل الشراكة مع أندية الدولة لبناء قاعدة من اللاعبين الموهوبين والعمل على صقلهم وتطوير مستواهم من خلال الاستعانة بكوادر تدريبية على مستوى عالٍ تعمل على رفع مستوى اللاعبين وإعدادهم للمشاركات».