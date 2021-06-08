أزمة جديدة في عقد ساسي واتحاد الكرة يصدم الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، الإطلاع على نسخة عقد الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروى الأول، حتى يتمكن من تحديد الوقت الذى يحق للاعب الرحيل فيه الرحيل عن النادى الأبيض، وهل سيكون مجبر على استكمال الموسم الحالى أم يحق له الرحيل فى نهاية الشهر الجارى.

ومنحت إدارة الزمالك نسخة العقد لكارتيرون والذى وجد إن عقد اللاعب مذكور فيه انتهاءه بنهاية الموسم، وقامت اللجنة بإجراء اتصال هاتفى بمسئول اتحاد الكرة المصرى، والذى أكد أنه فى حالة توقيع اللاعب لفريق خارج مصر سيكون من حقه الرحيل عن الفريق الأبيض فى 30 يونيو وحصوله على بطاقة دولية، دون انتظار انتهاء الموسم الاستثنائى فى الدورى المصرى.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت عن أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شيئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.