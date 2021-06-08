في أول ظهور له داخل النادي منذ رحيله.. ممدوح عباس يوضح أسباب زيارته للزمالك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن أسباب زيارته لنادي الزمالك صباح اليوم، في أول ظهور له داخل مقر النادي في ميت عقبة منذ رحيله عن النادي في عام 2013.

وبعد استعادة عضويته التي كان قد شطبها رئيس النادي المعزول، قبل أن يستعيدها «عباس» بعد اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، حيث حرص على الالتقاء بحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون النادي، ومعه محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة.



سر زيارة ممدوح عباس لنادي الزمالك

وقال «عباس» في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، إن الجلسة جاءت لتهنئة أعضاء اللجنة الجديدة على تولي مناصبهم، وتم خلال الجلسة طرح بعض الأفكار المتعلقة ببعض المشروعات المزمع تدشينها للارتقاء بالنادي، منها فكرة إنشاء مول تجاري يدر دخلا كبيرًا على النادي، فضلا عن إبداء الرأى في الأمور التي قد تساعد النادي على حل بعض الأزمات المالية في الوقت الحالي، والمساعدة في صرف رواتب بعض العمال والموظفين.



ومن جانبه، نفى ممدوح عباس التطرق لأي أمور تخص فريق كرة القدم بالنادي، مؤكدًا أنه رفض الحديث في هذا الأمر على الإطلاق لتحفظه على الأرقام المالية المبالغ فيها، لدرجة أن تكلفة تجديد عقد لاعب واحد تساوي تكلفة تكوين فريق كامل.

واعتبر «عباس» أن المبلغ المطلوب من فرجاني ساسي لتجديد عقده والذي يصل إلى 60 مليون جنيه، مبلغ كبير للغاية، على الرغم من أن نادي الزمالك هو من أعاده للصورة مرة أخرى، وأظهره كلاعب مميز في إفريقيا، بدليل أن أحرز هدفا واحدا فقط عندما كان لاعبا في النصر السعودي قبل حضوره للزمالك.

الاتربي

وكان ممدوح عباس، دافع عن محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي، بعد مساهمته في إنعاش خزينة النادي عن طريق قرضًا بنكيًا بـ70 مليون جنيه، متهما البعض بشن حملة ممنهجة ضد الأتربي، وموضحا حقيقة وتفاصيل دعم الأتربي لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب «عباس» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بدأت حملة ممنهجة ضد الأستاذ محمد الأتربي رئيس أحد البنوك وعضو اللجنة التي تشرف على إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب ساذج وغريب، إنه فتح خزائن البنك الذي يعمل به وأقرضه 70 مليون جنيه!! وللحقيقة الأتربي لا يمكن أن يتجاوز حدود سلطاته واختصاصاته كبنكي محترف».

وأضاف: «نادي الزمالك قد تم إقراضه بضمان الاشتراكات السنوية وبموافقة الجهات المسؤولة في وزارة الشباب والرياضة، وللعلم الاشتراكات السنوية في نادي الزمالك تتجاوز 250 مليون جنيه، فشكرا للأتربي وهو يفتح أبوابه لنادي الزمالك أو أي نادي آخر بالضمانات البنكية المنصوص عليها».