بسبب «الصفقات الجديدة والمعارين».. مروان محسن خارج الاهلي بقرار من لجنة التخطيط

الشارقة - اميمة ياسر - في قرار متوقع، رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح برحيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم حاجة الفريق لجهوده الموسم المقبل، بسبب عدم استغلال الفرص التى حصل عليها اللاعب.



وتنتظر لجنة التخطيط بالأهلي مناقشة العروض الرسمية التى ستصل النادى لشراء مروان محسن فى الصيف، بعدما تم وضعه على قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويوجد عدد كبير من المهاجمين في صفوف الأهلي وترغب فى التخلص من بعضهم لإفساح المجال فى عودة بعض اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة التى ينوي الجهاز الفني إبرامها. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في خط الهجوم فيما يجلس الثنائي والتر بواليا ومروان محسن على دكة البدلاء بعدما فشل في استغلال الفرص التى أُتيحت لهما.

ولعب مروان محسن مع الأهلى هذا الموسم 8 مباريات بالدورى بإجمالى 248 دقيقة لعب ولم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدورى الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله، فيما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

وشارك مروان محسن مع الاهلى فى 104 مباريات بإجمالى 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 إنذارا، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبع بطولات هى الدورى الممتاز أربع مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودورى الأبطال الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.