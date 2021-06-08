«فرجاني ساسى» يغازل جمهور الزمالك من جديد بعد أنباء عن رحيله لأحد الأندية القطرية

الشارقة - اميمة ياسر - غازل لاعب نادي الزمالك فرجانى ساسى جمهور الزمالك بعدما ترددت أنباء حول رحيلة إلى آحد الأندية القطرية.

ونشر ساسى صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى " انستجرام" بتيشرت الزمالك، مؤكدا حبة للنادى ورغبتة فى تجديد تعاقده مع الفريق.

كانت العديد من التقارير قد كشفت رغبة نادي الدحيل القطري في ضم فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتغير وجهة النادي ويضموا صفقات بديلة بسبب تمسك الزمالك بنجمه.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ساسي صاحب الـ29 عاما شارك في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 3 أهداف وصنع 7 آخرين.