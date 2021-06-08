أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامى أحمد شوبير رحيل السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إن موسيمانى المدير الفنى للأهلى أبلغ إدارة النادي عدم رغبته فى تواجد بادجى مع الفريق خلال الفترة المقبلة مؤكدا عدم الحاجة الفنية إليه.

وألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير إن هناك رغبة فى الأهلى فى الحصول على خدمات إبراهيم عادل الجناح الهجومى لبيراميدز بعد المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب وفى المقابل يرغب بيراميدز فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى وهو ما قد يحدث فى الصيف المقبل عبر صفقة تبادلية بين الناديين .

وفى المقابل أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية عقده هذا الموسم فى يونيو الجارى .

وكشف شوبير على أن ساسى يعيش حالة من الغضب الشديد بسبب هجوم قناة الزمالك الفضائية عليه فى الفترة الأخيرة لعدم تجديد تعاقده.

وشدد شوبير على أن ساسى استقر على الرحيل عن الزمالك وأن إدارة النادى بصدد الإعلان رسميا عن عدم بقائه خلال الساعات القليلة القادمة .

ويتواجد ساسى حاليا بتونس رفقة منتخب بلاده استعدادا لتصفيات كأس العالم وتعرض لاصابة بسيطة فى لقاء الكونغو .

ومن المنتظر أن يعود ساسى للقاهرة لوضع حدا لتجديد تعاقده مع الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما أمضى 3 مواسم بالفانلة البيضاء قادما من النصر السعودى .