قبل مواجهة الأهلي المنتظرة.. «المستحقات» صداع في رأس الترجي.. و5 لاعبين يعلنون التمرد على النادي التونسي ويهددون بالرحيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تونسية عن تمرد بعض من لاعبي فريق الترجي الرياضي التونسي، قبل مواجهة الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام الترجي التونسي في 19 و26 من شهر يونيو الجاري، في نصف نهائي البطولة القارية.

وذكرت صحيفة "تونس الرقمية"، أن هناك 5 لاعبين من فريق الترجي تقدّموا رسمياً بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم أو بفسخ العقد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الخمسة هم: "فادى بن شوق، والثلاثى الجزائرى محمّد أمين توغاى، عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرحمان مزيان، إضافة إلى الليبى حمدو الهونى".

وأشرت الصحيفة إلى أن اللاعب ماهر بالصغير رفض التدريب مع المجموعة منذ نهاية مباراة الفريق ضد شباب بلوزداد الجزائري، احتجاجًا على عدم مشاركته فى المباريات السابقة إضافة إلى أنّه سيغادر رسميًا الفريق إثر نهاية عقده يوم 30 يونيو الجاري.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي ذهاباً وإياباً لخطف بطاقة التأهل إلى نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في المغرب.

وكان نادي الترجي التونسي قد أصدر بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أوضح خلاله مطالب الجماهير من إدارة النادي أن تسعى بكل جدّية لدى السلطات المعنية، وزارتيّ الداخلية والصحة، للحصول على الموافقة لحضور عدد معقول من جماهير الترجي قي لقاء نصف نهائي إفريقيا أمام الأهلي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس.

وأضاف النادي في بيانه أن جماهير الترجي تطالب بحقها في تشجيع فريقها ولو بعدد بسيط حتى يوفّر كل سبل النجاح و التفوّق لممثّل تونس الوحيد على المستوى الرياضى.

وأشار النادي في بيانه إلى أن السلطات المصرية سوف تسمح بحضور عدد بسيط من جماهير الأهلي في لقاء الإياب، لذلك وجب على السلطات التونسية السماح بحضور الجمهور فى ظل التراخيص لعديد التجمعات الأخرى ذات طابع إجتماعى و نضالي.