تقارير: محرز ضمن اهتمامات برشلونة هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائري رياض محرز والألماني إلكاي جوندوجان ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي، دخلا في حسابات برشلونة لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

ويواصل برشلونة صحوته حيث يسعى لتصحيح مسار الفريق الكتالوني قبل بداية الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16، واكتفى البلوجرانا بالحصول على بطولة كأس الملك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" نقلا عن البرنامج الإسباني الشهير "شيرنجيتو"، فإن اسم محرز ظهر على طاولة مفاوضات برشلونة أثناء التفاوض مع ممثلي إلكاي جوندوجان لاعب الفريق السماوي للانتقال إلى كامب نو.

ووفقا لمصادر خاصة بالبرنامج الإسباني، فإن وكيل محرز عرض اللاعب على برشلونة، مدعيًا أن بيب جوارديولا (مدرب سيتي) يرغب في التعاقد مع الثنائي بهاري كين لاعب توتنهام وجاك جريليش نجم أستون فيلا، الأمر الذي قد يدفع الجزائري للرحيل عن بطل بريميرليج.

وأشارت التقارير، إلى أن اسم جوندوجان تردد في برشلونة أيضًا، بعدما فشل النادي الكتالوني في ضم جيني فينالدوم لاعب ليفربول السابق الذي فضل الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن برشلونة ابرم حتى الآن 3 صفقات جديدة، بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو وإيريك جارسيا، بالإضافة إلى إيمرسون لاعب ريال بيتيس.