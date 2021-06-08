مواعيد مباريات المجموعة الرابعة ببطولة اليورو 2020.. اعرفها

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

يترقب العالم فعاليات بطولة اليورو 2020، التي تقام في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/ تموز.



وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة اليورو 2020 يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، بمواجهة بين تركيا وإيطاليا على الملعب الأولمبي بالعاصمة "روما" وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباريات المجموعة الرابعة يوم 13 يونيو/حزيران، حيث تواجه إنجلترا منتخب كرواتيا على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة "لندن" في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتلتقي اسكتلندا مع التشيك في الساعة الرابعة مساء، وذلك في ملعب "هامبدن بارك" بالعاصمة الاسكتلندية "جلاسكو".

ويشهد يوم 18 يونيو/حزيران مواجهتين في الجولة الثانية، حيث تلعب كرواتيا مع التشيك في الساعة السابعة مساء بمدينة "جلاسكو"، فيما تستضيف إنجلترا في ديربي بريطاني نظيرتها اسكتلندا بـ"لندن"، وذلك في الساعة العاشرة مساء.

وفي ختام مرحلة المجموعات، يلعب منتخب التشيك أمام إنجلترا في "لندن" وكرواتيا ضد اسكتلندا بمدينة "جلاسكو"، وذلك في الساعة العاشرة مساء.